بالفيديو.. مشاعل الشحي تغضب زوجها بمقلب ” ساخن “
دبرت الإعلامية والفنانة الإماراتية مشاعل الشحي، ما أسمته ” مقلب ” ضدّ زوجها الفنان أحمد خميس أثناء نومه.
ونشرت مشاعل عبر حسابها على ” إنستجرام ” مقطع فيديو مصوّر، أثناء قيامها بعمل مقلب في زوجها بإحضار ماكينة حلاقة كهربائية، إلى جانب بعض أدوات التجميل، وعمل مكياج له أثناء نومه، إلى جانب حلق جزء من شعره، الأمرُ الذي أثار غضب زوجها.
وقال أحمد خميس ردًا على زوجته: ” مش لدرجة تشيلي شعري “، ليقوم بعدها باستكمال تصفيف شعره، وكتبت مشاعل نصًا عبر الصفحة لأخذ رأي جمهورها في المقلب: ” يستاهل ولا ما يستاهل.. والمقلب كم من 10. ”
وتفاعل الجمهور مع الفيديو بالكثير من التعليقات التي جاءت غالبيتها مُشككةً في كونه ” مقلب ” وأنه مجرد تمثيل للفت الأنظار إليهما، ومن بين التعليقات ” صفر من عشرة ” ، و ” وبعدين سوي مقلب صدكي ليش.. اتكذبون على الناس علشان الشهرة “، و ” أكيد كله تمثيل واله معقوله مفز. ”
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 64057 ] نشر منذ 10 ساعات
مالت عليكما انتما الإثنان ,,
,, خلها تجز هاالشعر اللي كأنه شعر ضبع مقرف ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 43294 ] نشر منذ 10 ساعات
معقولة تسوي هذا كله فيك وأنت نايم
على كذا الحرامية بينبسطون لاسيرو عليك في البيت
وأنت نايم
بياخذون راحتهم😉😉😉
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 38469 ] نشر منذ 9 ساعات
الله من الكذب طلته. بكل لون والحس فيها
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 38469 ] نشر منذ 9 ساعات
الله من الكذب طلته. بكل لون ولاحس فيها
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 38469 ] نشر منذ 9 ساعات
الله من الكذب طلته. بكل لون ولاحس فيها
AL- M utrafi hussien[ عدد التعليقات: 170 ] نشر منذ 9 ساعات
غبي وغبية فرجة العالم .
خالد[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 8 ساعات
أفدح الأخطاء في حياة الفتاة أن تتزوج من ذكر مجرد من القوامة والغيرة والشعور بالمسؤولية تجاه شريكة حياته، لم يكلف نفسه أن يفكر ولو للحظة أن هذه المرأة ستصبح يوما ما أماً لأولاده ينظرون إليها على أنها قدوة لهم
غندورة[ عدد التعليقات: 11614 ] نشر منذ 6 ساعات
إع لامية وهذي (عقليتها)؟
المقلب: ” يستاهل ولا ما يستاهل؟
بالتأكيد يستاهل 10 كفوف👋ع خشتك يالين “يركد” مخك وتكبين حركات “المراهقة”