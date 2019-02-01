بالفيديو.. مشاعل الشحي تغضب زوجها بمقلب ” ساخن “

أبوظبي(صدى):

دبرت الإعلامية والفنانة الإماراتية مشاعل الشحي، ما أسمته ” مقلب ” ضدّ زوجها الفنان أحمد خميس أثناء نومه.

ونشرت مشاعل عبر حسابها على ” إنستجرام ” مقطع فيديو مصوّر، أثناء قيامها بعمل مقلب في زوجها بإحضار ماكينة حلاقة كهربائية، إلى جانب بعض أدوات التجميل، وعمل مكياج له أثناء نومه، إلى جانب حلق جزء من شعره، الأمرُ الذي أثار غضب زوجها.

وقال أحمد خميس ردًا على زوجته: ” مش لدرجة تشيلي شعري “، ليقوم بعدها باستكمال تصفيف شعره، وكتبت مشاعل نصًا عبر الصفحة لأخذ رأي جمهورها في المقلب: ” يستاهل ولا ما يستاهل.. والمقلب كم من 10. ”

وتفاعل الجمهور مع الفيديو بالكثير من التعليقات التي جاءت غالبيتها مُشككةً في كونه ” مقلب ” وأنه مجرد تمثيل للفت الأنظار إليهما، ومن بين التعليقات ” صفر من عشرة ” ، و ” وبعدين سوي مقلب صدكي ليش.. اتكذبون على الناس علشان الشهرة “، و ” أكيد كله تمثيل واله معقوله مفز. ”