بالصور.. المملكة تشهد اقتران زًحل مع الهلال في هذا الموعد

نايف السالم(صدى):

كشفت جمعية آفاق لعلوم الفضاء، أن العالم سيشهد فجر غد السبت اقتران كوكب زحل مع هلال آخر الشهر.

من جانبه، صرَّح رئيس الجمعية الدكتور شرف السفياني، بأن المشهد سيتاح مشاهدته في المملكة قبل شروق الشمس إذ سيظهر كوكب زُحل أسفل هلال آخر الشهر، جهة الشرق.

وأشار إلى أنه سيحتجب الكوكب خلف القمر بعد شروق الشمر، فيما لن تُشاهد ظاهرة الاحتجاب في السعودية ودول الخليج، موضحًا أن هذه الأيام يجتمع ثلاثة كواكب جهة الشرق هي ” كوكب المشتري والزُهرة وزُحل ” .