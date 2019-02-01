رجل ربط عنق زوجته في لوح خرساني وألقاها في البحيرة

واشنطن(صدى):

اعترف زوج بارتكاب جريمة عام 2016 بسبب الخلافات الزوجية التي بدأت تنشب بينه وبين زوجته بالرغم من قصة الحب التي جمعتهما قبل الزواج والسنوات الـ13 التي دامت في عمر العلاقة بينهما.

وأوضح القاتل، أنه خدع زوجته واقتادها إلى مكان قريب من بحيرة وورث في ولاية تكساس وربط عنقها في لوح خرساني وزنه 50 كجم وألقاها في البحيرة حتى يوهم الشرطة بأنها جريمة انتحار.

واعتقدت الشرطة في البداية أن الفتاة البالغة 28 عاما فارقت الحياة انتحارا، لكن في وقت لاحق اكتشف المحققون دلائل تثبت تورط الزوج القاتل، وأسدل القضاء الأمريكي اليوم الستار على جريمة القتل البشعة التي راحت ضحيتها أم لأربعة أبناء، بعدما قضى بسجن القاتل مدى الحياة.