رجل ربط عنق زوجته في لوح خرساني وألقاها في البحيرة
اعترف زوج بارتكاب جريمة عام 2016 بسبب الخلافات الزوجية التي بدأت تنشب بينه وبين زوجته بالرغم من قصة الحب التي جمعتهما قبل الزواج والسنوات الـ13 التي دامت في عمر العلاقة بينهما.
وأوضح القاتل، أنه خدع زوجته واقتادها إلى مكان قريب من بحيرة وورث في ولاية تكساس وربط عنقها في لوح خرساني وزنه 50 كجم وألقاها في البحيرة حتى يوهم الشرطة بأنها جريمة انتحار.
واعتقدت الشرطة في البداية أن الفتاة البالغة 28 عاما فارقت الحياة انتحارا، لكن في وقت لاحق اكتشف المحققون دلائل تثبت تورط الزوج القاتل، وأسدل القضاء الأمريكي اليوم الستار على جريمة القتل البشعة التي راحت ضحيتها أم لأربعة أبناء، بعدما قضى بسجن القاتل مدى الحياة.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 64057 ] نشر منذ 10 ساعات
ارهابيون مجرمون .. عليهم من الله مايستحقون ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 43294 ] نشر منذ 9 ساعات
الزواجات الي تكون عن حب أغلبها
فاشلة ونهايتها معروفة
يامذبوحة يامرميه في الشارع🤔
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 38469 ] نشر منذ 9 ساعات
الله لايبلانا
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 38469 ] نشر منذ 9 ساعات
الله لايبلانا
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 38469 ] نشر منذ 9 ساعات
الله لايبلانا
غندورة[ عدد التعليقات: 11614 ] نشر منذ 6 ساعات
طشها في البحيرة وهو يحبها، أجل لو ماكان يحبها ويش ممكن يعمل فيها؟🤔
ممكن “يذكيها” ويقطعها تقطيع ثلاجة.
قــــــال حُب قال.
أثنينهم مع بعض حياتهم ع كف “عفريت” مايندرى متى واحد منهم يجهز ع الثاني.
“الحظيظ/ة” اللي مــازال في المدرج “يتفرج” هذي أكبر “نعمة” تستحق سجود الشكر صباحاً ومساءً.