حساب المواطن يكشف إمكانية تسجيل الزوجة بشكل مستقل عن زوجها

علي القحطاني(صدى):

كشف برنامج حساب المواطن، إمكانية تسجيل الزوجة بشكل مستقل عن زوجها في البرنامج.

وقالت مواطنة في سؤال لها عبر موقع ” تويتر ” : ” هل يمكن أن ينزل حساب المواطن على حسابي البنكي الخاص وينزل دعم زوجي على حسابه البنكي الخاص به؟ وما هي الطريقة؟ ” .

وردَّ حساب خدمة العملاء التابع للبرنامج بالقول : في حال كانت حالتك ” تابع مؤهل ” في حساب رب الأسرة ” الزوج ” يتم احتسابك من ضمن مبلغ الدعم في حسابه، ويصرف الدعم للمتقدم الرئيسي حسب معايير الاستحقاق والتي تأخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم ” .