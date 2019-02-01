مطالب بمحو صورة صلاح وبوغبا

ماجد محمد(صدى):

تلقى مهاجم مانشستر يونايتد، بول بوغبا، ردود أفعال قاسية، بعد نشر صورة حديثة له مع نجم ليفربول، المصري محمد صلاح.

وأظهرت الصورة بوغبا معانقا زميله في ” البريميرليغ ” صلاح، وعلق عليها قائلا ” التآمر مع ملك مصر ” ، وحث أنصار ” الشياطين الحمر ” بوغبا على حذف صورته مع صلاح من حساباته في المواقع الاجتماعية.

وأعجب عدد من المتابعين بالصورة، التي قالوا إنها مثال على الروح الرياضية التي يجب أن يتسم بها اللاعبون، لكن الأغلبية من جماهير يونايتد عبرت عن غضبها من النجم الفرنسي بسبب علاقة الصداقة التي تربطه بـ ” منافسه الشرس ” ، على حد وصفها.

وطلب البعض من بوغبا بحذف الصورة وحظر صلاح من صفحته الاجتماعية، وقال أحدهم ” ليس من المعقول أن تلتقط صورة مع منافسك في الملعب ” ، فيما وصف آخر صلاح بـ ” العدو ” ، الذي لا يجب أن تقترب منه.