بالفيديو.. مها محمد تجهش بالبكاء أثناء حديثها عن وفاة ابنتها ووالدتها

خالد الظفيري(صدى):

دخلت الفنانة الكويتيّة، مها محمد، في نوبة بكاء شديدة أثناء الحديث عن وفاة ابنتها ووالدتها، موضحة أنّ ما حدث لها جعلها لا تهتمّ لآيّ شيء آخر.

وأضافت محمد، قائلة:”منذ أن توفت أمي وأنا البكر بحرص على اللمة مع أخواتي.. كانت أول صدمة في حياتي وفاة بنتي في حادث دهس ووفاة وامي من بعدها صار أي شي يصير مايهزني “.

وكشفت محمد عن سبب خلافها مع الفنان إلهام الفضالة: ” هي نكرت في البداية بس الحين في برنامج تلفزيوني ذكرت إني ساعدتها في البداية.. إلهام كانت جارة لأختي وحياتها كلها كانت معانا ودشت بيتنا.. الي يحزني إنها نكرت إني ساعدتها في البداية وقالتها متأخر حق الناس “.

ولفتت محمد: ” قالوا لي وايد لما يترشح اسمك في المسلسلات وهي تكون فيه تقول إذا هي هتشتغل أنا هنسحب. . لكن بعد مشاركتنا سويا في مسلسل روتين قلت أكيد الكلام الي بيوصلني مو صحيح “.