نشطاء يجلدون لاعبي المنتخب القطري ويصفونهم بالمجنسين

ماجد محمد(صدى):

سخر رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من منتخب قطر المجنسين، بحسب ما وصف النشطاء عبر مواقع السوشيال ميديا.

ولاقى الفيديو انتشارا واسعا بمواقع التواصل الاجتماعي، ومن جانبه، قال مغرد: ” منتخب المجنسين وصل النهائي ” .

وتساءل مغرد آخر: ” هل الفيفا يمنع التجنيس! “، بينما أشار مغرد ثالث: ” المفروض الاتحاد الآسيوي ماوافق على هذا الإستغلال البشع من البداية .. قطر مصيبة أي شيء يخدمها ويحقق لها مصالح تشتريه بفلوسها وأكبر دليل مذيعي الجزيرة .. وما استغربها على دولة تحارب الشعوب في بلدانهم وتحرضهم على تقسيم ومحاربة دولهم بعد الذي سوته في ليبيا وسوريا واليمن .. كل شيء يطلع منها ” .