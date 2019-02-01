مجالان شهيران لن يقترب منهما رونالدو بعد الاعتزال

نواف السالم(صدى):

أعلن الخبير المالي الرياضي، راهول ميهتا، خطط نجم يوفنتوس الحالي ومنتخب البرتغال كريستيانو رونالدو لمرحلة ما بعد الاعتزال، قائلًا إن رونالدو يقترب من سن الاعتزال الكروي، ومن المتوقع أن تذوي قدرته على اللعب في السنوات المقبلة.

ويعتبر رونالدو متقدم نسبيًا في العمر في عالم كرة القدم، إلا أنه لا يبدي أي مظهر من مظاهر اقترابه على الاعتزال في الوقت الحالي على الأقل، لكنه يعمل عن كثب مع الخبير المالي الكروي ميهتا، ويعتقد ميهتا أن الدولي البرتغالي لن يصبح مدربا أو محللا أو معلقا رياضيا تلفزيونيا بعد الاعتزال.

وأوضح ميهتا أن الأمر المثير والذي يشكل ظاهرة بحد ذاته هو عدد المتابعين له على وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن لاعب يوفنتوس منخرط في العديد من الأمور التي تتراوح بين الفنادق والملابس الداخلية، وأن انخراطه هذا يغطي كل المجالات تقريبًا.