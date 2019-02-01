بالفيديو.. قصة مقيم نمساوي اعتنق الإسلام وتوفي أثناء صلاة العشاء
انتقل إلى ذمة الله، مقيم نمساوي يعيش في المملكة منذ نحو 40 عامًا، إذ توفي أثناء صلاة العشاء في منزله بالدمام يوم الاثنين الماضي.
يذكر أن النمساوي هيرمان بايمرو، كان قد اعتنق الإسلام في رمضان عام 1433هـ، على يد داعية مكتب الدعوة والإرشاد بالدمام الشيخ محمد عالم، وتوفي عن عمر ناهز 82 عاماً.
من جانبه، كتب المكتب في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” يدعو بالمغفرة للمهندس هيرمان بايمرو (نمساوي الجنسية82 عاما)المتوفى الاثنين الماضي، والذي أسلم في رمضان 1433هـ، ؤ، وقد كان ملتزما بتعاليم الدين الحنيف وداعية إلى الإسلام في من حوله ونحسبه خير ختام بإذن الله أن رحل وهو يصلي عشاء يومه الأخير ” .
يدعو المكتب بالمغفرة للمهندس #هيرمان_بايمرو (نمساوي الجنسية82 عاما)المتوفى الاثنين الماضي، والذي أسلم في رمضان 1433هـ، على يد داعية المكتب،الشيخ محمد عالم، وقد كان ملتزما بتعاليم الدين الحنيف وداعية إلى الإسلام في من حوله ونحسبه خير ختام بإذن الله أن رحل وهو يصلي عشاء يومه الأخير pic.twitter.com/eet7YYClyu
— تعاوني الدمام (@iccdmm) January 31, 2019
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 43294 ] نشر منذ 11 ساعة
الله يرحمه
سبحان الله الأجانب والأوروبيين
إذا أعتنقوا الأسلام
طبقوه صح في حياتهم😐
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 64057 ] نشر منذ 11 ساعة
رحمه الله رحمة واسعه ، وان شاء الله انها خاتمة طيبه تبشر باالخير ,, اللهم آمين ,,
,, اللهم ارزقنا حسن الخاتمه وردنا إليك رداً جميلاً .. آمين ,,