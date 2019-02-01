بالفيديو.. قصة مقيم نمساوي اعتنق الإسلام وتوفي أثناء صلاة العشاء

علي القحطاني(صدى):

انتقل إلى ذمة الله، مقيم نمساوي يعيش في المملكة منذ نحو 40 عامًا، إذ توفي أثناء صلاة العشاء في منزله بالدمام يوم الاثنين الماضي.

يذكر أن النمساوي هيرمان بايمرو، كان قد اعتنق الإسلام في رمضان عام 1433هـ، على يد داعية مكتب الدعوة والإرشاد بالدمام الشيخ محمد عالم، وتوفي عن عمر ناهز 82 عاماً.

من جانبه، كتب المكتب في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” يدعو بالمغفرة للمهندس هيرمان بايمرو (نمساوي الجنسية82 عاما)المتوفى الاثنين الماضي، والذي أسلم في رمضان 1433هـ، ؤ، وقد كان ملتزما بتعاليم الدين الحنيف وداعية إلى الإسلام في من حوله ونحسبه خير ختام بإذن الله أن رحل وهو يصلي عشاء يومه الأخير ” .