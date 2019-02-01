بالفيديو.. نمر يهاجم قرية كاملة وينهش 6 أشخاص
قام نمر هائج بمهاجمة سكان قرية هندية، مما أسفر عن نهش 6 أشخاص على الأقل.
وتفصيلا، هاجم نمر سكان قرية ” جالاندهار ” الهندية عندما حاولوا إبعاده وإعادته إلى الغابة، وبدا في المقطع المتداول كيف قفز النمر من ضحية إلى أخرى وينهشها في هجوم عنيف وغير متوقع.
هذا وقد هرعت السلطات المختصة إلى المكان؛ بعدما أبلغ بعض السكان برؤية النمر يختبئ داخل منزل.
وحاول حراس الغابة صيد النمر، لكن سرعان ما هاجم أحد الحراس ثم هاجم عددًا من المتفرجين، ولم يصب أحد من المتفرجين بإصابات خطيرة.
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@eremnews . . هاجم نمر غاضب سكان قرية هندية، ونهش 6 أشخاص على الأقل. . وبحسب صحيفة “ميرور” البريطانية، فإن النمر هاجم سكان قرية “جالاندهار” الهندية عندما حاولوا إبعاده وإعادته إلى الغابة. . ويظهر مقطع فيديو يوثق الواقعة، كيف يقفز النمر من ضحية إلى أخرى وينهشها في هجوم عنيف وغير متوقع. . . #إرم_نيوز #نمر #قرية #الهند #جالاندهار #غابة #طرائف #عجائب #منوعات #فيديو #فيديوهات #Jalandhar #INDIA#TIGER
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 64057 ] نشر منذ 11 ساعة
وحش وخايف ,,
,, اكيد يبي يفتك بمن امامه ,,
M-512🐧[ عدد التعليقات: 1266 ] نشر منذ 9 ساعات
السبب وراء هجمات الحيوانات المفترسة هي تزايد أعداد الناس في مناطقها وعدم الاكتراث لوجودها وهذا ينتج عنه هياج هذه الحيوانات لأنهم لايعرفون يتعاملون معها.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 43294 ] نشر منذ 8 ساعات
سوى لهم حفلة😐
غندورة[ عدد التعليقات: 11614 ] نشر منذ 6 ساعات
كفوووو حااااااااس مريرهم.
ابونايف[ عدد التعليقات: 454 ] نشر منذ 5 ساعات
ازعجوه بقرابيعهم