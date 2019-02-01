  • السبت 2

    فبراير

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. بالفيديو.. نمر يهاجم قرية كاملة وينهش 6 أشخاص

بالفيديو.. نمر يهاجم قرية كاملة وينهش 6 أشخاص

بالفيديو.. نمر يهاجم قرية كاملة وينهش 6 أشخاص
نيودلهى (صدى):

قام نمر هائج بمهاجمة سكان قرية هندية، مما أسفر عن نهش 6 أشخاص على الأقل.

وتفصيلا، هاجم نمر  سكان قرية ” جالاندهار ” الهندية عندما حاولوا إبعاده وإعادته إلى الغابة، وبدا في  المقطع المتداول كيف قفز النمر من ضحية إلى أخرى وينهشها في هجوم عنيف وغير متوقع.

هذا وقد هرعت السلطات المختصة إلى المكان؛ بعدما أبلغ بعض السكان برؤية النمر يختبئ داخل منزل.

وحاول حراس الغابة صيد النمر، لكن سرعان ما هاجم أحد الحراس ثم هاجم عددًا من المتفرجين، ولم يصب أحد من المتفرجين بإصابات خطيرة.


5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 64057 ] نشر منذ 11 ساعة

وحش وخايف ,,

,, اكيد يبي يفتك بمن امامه ,,

[ عدد التعليقات: 1266 ] نشر منذ 9 ساعات

السبب وراء هجمات الحيوانات المفترسة هي تزايد أعداد الناس في مناطقها وعدم الاكتراث لوجودها وهذا ينتج عنه هياج هذه الحيوانات لأنهم لايعرفون يتعاملون معها.

[ عدد التعليقات: 11614 ] نشر منذ 6 ساعات

كفوووو حااااااااس مريرهم.

[ عدد التعليقات: 454 ] نشر منذ 5 ساعات

ازعجوه بقرابيعهم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *