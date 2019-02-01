بالفيديو.. نمر يهاجم قرية كاملة وينهش 6 أشخاص

نيودلهى (صدى):

قام نمر هائج بمهاجمة سكان قرية هندية، مما أسفر عن نهش 6 أشخاص على الأقل.

وتفصيلا، هاجم نمر سكان قرية ” جالاندهار ” الهندية عندما حاولوا إبعاده وإعادته إلى الغابة، وبدا في المقطع المتداول كيف قفز النمر من ضحية إلى أخرى وينهشها في هجوم عنيف وغير متوقع.

هذا وقد هرعت السلطات المختصة إلى المكان؛ بعدما أبلغ بعض السكان برؤية النمر يختبئ داخل منزل.

وحاول حراس الغابة صيد النمر، لكن سرعان ما هاجم أحد الحراس ثم هاجم عددًا من المتفرجين، ولم يصب أحد من المتفرجين بإصابات خطيرة.