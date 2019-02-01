” مؤسس صراحة ” يصدر تطبيقًا جديدًا يحمي الموظفين من التحرش الجنسي

علي القحطاني(صدى):

أصدر المطور السعودي زين العابدين توفيق، مؤسس تطبيق “ صراحة ” الشهير، تطبيقًا جديدًا يحمل اسم Enoff، وهو يتشابه كثيرًا مع فكرة “ صراحة. ”

ويسمح التطبيق للموظفين بنشر مشاكلهم مع شركاتهم سواء كانت إدارية أو متعلقة بالعنف أو التحرش الجنسي أو اللفظي، وتتوفر خدمة Enoff، والتي تعني كفى Enough، على منصة تشغيل أجهزة أبل iOS وكذلك على الويب في صورة موقع إلكتروني، ما يسمح للمستخدمين إمكانية إنشاء حسابات إلكترونية على الخدمة، بحيث ينضمون بعد ذلك إلى المؤسسة التي يعملون بها في حال كانت متوفرة على المنصة بشكل رسمي، ومن ثم يبدأون في مشاركة مشاكلهم.

وتهدف الخدمة الجديدة تقديم وسيلة قوية للموظفين ممن يتعرضون للعديد من المضايقات في بيئات العمل المختلفة، والذي قد يحدث في صور مختلفة مثل التحرش اللفظي أو العنف الجسدي أو التعنت الإداري وبالتأكيد التحرش الجنسي، بحيث يتمكن الموظف من الإبلاغ عما يعانيه داخل مؤسسته، مع الحفاظ الكامل على خصوصية هويته بحيث لا يتم التعرف عليه.