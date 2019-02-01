بالفيديو.. بدر صالح يعلق على ” ترند الرذيلة ” ويرد على هاني ناظر
أكد مقدم برامج ” ستاند أب كوميدي ” ، بدر صالح، أنه تأثر ماديًا بالحملة التي تم شنّها ضده مؤخرًا، موضحًا أن تراجع شعبية ” ستاند أب كوميدي ” يرجع إلى تنوع الترفيه، وتوفر الموسيقى على المسرح، ووجود اختيارات أخرى.
وكان قد انتشر مقطع فيديو لبدر صالح يحمل كلامًا مسيئًا ما أدى إلى شن حملة ضد تحت عنوان ” بدر صالح ينشر الرذيلة ” ، إذ قال خلال حديثه لبرنامج ” ترند السعودية ” : ” هذا المقطع قديم جداً، وله أربع سنوات ” وكا يتحدث عن اختلاف الأجيال.
وأضاف: ” كنت في العرض الكوميدي أمارس جلد الذات، وكيف كنت مراهقاً وطائشاً ولكنه فُهم خطأ ” ، لكنه أوضح أنه ” مسامح من هاجموني، لكني ظُلمت عند التعرض لجنسيتي ” .
وعن انتقاد الفنان هاني ناظر لنجوم ومشاهر التواصل الاجتماعي، علّق : ” كنت قد تناولت ” سنابات ” الممثل ” ناظر ” ، ويبدو أنها لم تعجبه ولم يتقبلها بصدر رحب ” ، مشيراً إلى أنها كانت مجرد مداعبة.
ملقاط المقاطي[ عدد التعليقات: 201 ] نشر منذ 10 ساعات
ابكتن هذا ابو يمن كان يستغل مزبط شيشه بمقاهي جده…والحين مشهور…رزق المهبل هلى المجانين 🤣🤣🤣🤣🤣
غندورة[ عدد التعليقات: 11614 ] نشر منذ 10 ساعات
جل من لايخطئ.
طبيعة البشر الخطأ، والخطأ موعيب ـ العيب إنك (تستمر) في الخطأ.
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 38469 ] نشر منذ 9 ساعات
طيب طيب
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 38469 ] نشر منذ 9 ساعات
طيب طيب