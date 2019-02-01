بالفيديو.. بدر صالح يعلق على ” ترند الرذيلة ” ويرد على هاني ناظر

علي القحطاني(صدى):

أكد مقدم برامج ” ستاند أب كوميدي ” ، بدر صالح، أنه تأثر ماديًا بالحملة التي تم شنّها ضده مؤخرًا، موضحًا أن تراجع شعبية ” ستاند أب كوميدي ” يرجع إلى تنوع الترفيه، وتوفر الموسيقى على المسرح، ووجود اختيارات أخرى.

وكان قد انتشر مقطع فيديو لبدر صالح يحمل كلامًا مسيئًا ما أدى إلى شن حملة ضد تحت عنوان ” بدر صالح ينشر الرذيلة ” ، إذ قال خلال حديثه لبرنامج ” ترند السعودية ” : ” هذا المقطع قديم جداً، وله أربع سنوات ” وكا يتحدث عن اختلاف الأجيال.

وأضاف: ” كنت في العرض الكوميدي أمارس جلد الذات، وكيف كنت مراهقاً وطائشاً ولكنه فُهم خطأ ” ، لكنه أوضح أنه ” مسامح من هاجموني، لكني ظُلمت عند التعرض لجنسيتي ” .

وعن انتقاد الفنان هاني ناظر لنجوم ومشاهر التواصل الاجتماعي، علّق : ” كنت قد تناولت ” سنابات ” الممثل ” ناظر ” ، ويبدو أنها لم تعجبه ولم يتقبلها بصدر رحب ” ، مشيراً إلى أنها كانت مجرد مداعبة.