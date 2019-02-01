حيلة لمنع وقوف الهاتف عن العمل في البرد

أميرة خالد(صدى):

يتوقف الهاتف الذكي عن العمل فجأة عند استخدامه في الطقس البارد، نتيحة انتقال البرودة إلى البطارية.

ويمكن القول إن هناك سببًا بسيطًا لتوقف عمل بطارية الهاتف الذكي عند استخدامه في درجات الحرارة القصوى، سواء الساخنة أو الباردة، وفي الوقت الحاضر، تعمل معظم الهواتف الذكية على بطارية الليثيوم أيون، التي تتطلب إلكتروليت سائل يشكل وسطا بين نوعين من الأقطاب الكهربائية في البطارية، من أجل توفير الطاقة.

وعندما تتعرض الهواتف الذكية المزودة ببطارية الليثيوم أيون، لدرجات شديدة الانخفاض، تتجمد هذه الإلكتروليتات السائلة بفعالية، ما يقلل من قدرتها على إرسال الطاقة إلى الهاتف، وعندما يكون الجو باردا بما يكفي، تتوقف البطارية عن توفير الطاقة تماما، ما يؤدي إلى إيقاف تشغيل هاتفك الذكي.

وتدوم البطاريات لفترات أطول إذا تم وضعها في أماكن مجمدة، ولكن هذا الأمر غير صحيح ويمكن أن يضر بالبطارية، ويتمثل الحل السريع لمشكلة توقف الهاتف عن العمل في البرد القارس، في التوجه إلى الداخل مباشرة، والانتظار بضع دقائق حتى ترتفع حرارة الهاتف، ثم حاول تشغيله.

وإذا لم تنجح هذه الحيلة، قم بتوصيل الهاتف بجهاز الشحن وانتظر إعادة التشغيل التلقائية، كما أن أفضل طريقة لمنع توقف الهاتف عن العمل، هي إبقاؤه بعيدا عن البرودة الشديدة.

ويوصي الخبراء بإبقاء الهاتف في الأماكن المعزولة عن الخارج، أو في جيب السترة، حيث يكون أقرب إلى جسمك.