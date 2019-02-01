ركن وزارة الشؤون الإسلامية وجهة أساسية لرواد معرض القاهرة الدولي 2019

سعيد العجل(صدى):

وزع الركن الخاص بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة الإرشاد في الجناح السعودي المشارك في فعاليات الدورة الخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، أكثر من 10 آلاف نسخة من المصحف الشريف من إصدار مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في المدينة المنورة، علاوة على الكثير والعديد من إصدارات الوزارة المتنوعة فيما ينفع المسلم في دينه ودنياه وعلاقته بربه تعالى، وتعامله مع الناس.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الكبيرة التي تقدمها وزارة الشئون الإسلامية الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية لخدمة الإسلام والمسلمين في مختلف دول العالم ، ونشر العقيدة الصحيحة، وبيان ما يتعلق بها مما ينعكس إيجابيا على المسلمين والمسلمات في يومهم وليلتهم.

وأوضح مسؤولو ركن الإسلامية بالجناح السعودي أن مشاركة الوزارة شهدت إقبالا كبيرا من قبل زوار المعرض ورواده من مختلف المراحل العمرية، وبخاصة في فترة الذروة بين ال12 ظهرا حتى 5 عصرا، وأن زوار المعرض ورواده يحرصون حرصا ملموسا على التجول في جناح المملكة عموما، وركن الوزارة خصوصا، حيث يوفر لهم كما كبيرا من الإصدارات التي يعسر عليهم الحصول عليها إلا من خلاله، وفي مقدمة ذلك المصحف الشريف الذي بهرت به السعودية شعوب الأرض قاطبة، مع الإصدارات المنتقاة بعناية والمتميزة طباعة وأسلوبا، مع عناوين رصينة تحض على الاعتدال والوسطية التي هي سمة الأمة الإسلامية بعيدا عن مسالك أهل الغلو والانحراف والعنف.

الجدير بالذكر أن معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد د. عبد اللطيف آل الشيخ يحرص على تميز وتألق مشاركة الوزاة في المعارض المحلية والدولية، وأن تكون مطبوعاتها منهلا للثقافة الإسلامية الأصيلة.