كلاسيكو ناري في نصف نهائي كأس إسبانيا

نواف السالم(صدى):

أجريت اليوم الجمعة، مراسم قرعة الدور قبل النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا، في ملعب بينيتو فيامارين، معقل ريال بيتيس، الذي سيتضيف نهائي البطولة الإسبانية في 25 مايو المقبل.

وأسفرت القرعة، عن اصطدام الغريمين التاريخيين برشلونة وريال مدريد في مباراة الذهاب لنصف نهائي كأس ملك إسبانيا في السادس من فبراير على ملعب “ كامب نو ” ، معقل النادي الكتالوني.

فيما أسفرت القرعة عن اصطدام ريال بيتيس مع فالنسيا، إذ شيُجرى اللقاء على ملعب الأول في نفس اليوم.

ومن المقرر أن تقام مباراتي العودة في 27 من الشهر الجاري على ملعبي سانتياغو بيرنابيو، معقل ريال مدريد، و ” ميستايا ” معقل فالنسيا.