دورات خاصة لتعليم القيادة للسيدات بمقابل مالي

علي القحطاني(صدى):

استغلت بعض السيدات الحاصلات على رخص قيادة دولية ومحلية نقص مدارس تعليم القيادة في بعض مدن المملكة، مما دفعهن للترويج عبر مواقع التواصل الاجتماعي لدورات خاصة لتعليم القيادة بمقابل مالي.

وحددت بعض المدربات أسعار التدريب بالساعة، وتتراوح من 70 – 150 ريالاً لكل متدربة.

وقررت السيدات الحاصلات على رخص القيادة استغلال المخططات السكنية الفارغة لتقديم الدورات التدريبية للسيدات.