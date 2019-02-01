سلطان بن سحيم يوجه رسالة إلى أبناء الغفران بعد فضحهم تنظيم الحمدين
وجَّه الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني، رسالة إلى حمد وراشد الغفراني بعد حديثهم في برنامج ” بالمختصر ” عن انتهاكات النظام القطري بحقهم وقصة تهجيرهم.
وقال في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” أحيي إخواني الغفران الذين تحدثوا في حلقة الغفران بالمختصر مؤكدين استمرار نظام الحمدين في جرائمه تجاه أبناء قطر الأصائل الذين تعرضوا لأكبر وأسوأ عملية تهجير، وحرمان ظالم من المواطنة ” .
وأضاف: ” إخواني: نحن معكم وصوتكم هو الأعلى لأنه الحق.. سيرحل الظالمون وتعودون منصورين بإذن الواحد الأحد ” .
كشف حمد الغفراني، كيف بدأت مشكلة قبيلة الغفران مع الحكومة القطرية، موضحًا أن المشكلة بدأت في عام 1996، عندما دعموا الشيخ خليفة لاستعادة الحكم بعد الانقلاب.
فيما أوضح راشد الغفراني أن الحكومة القطرية، أخرجتهم من البلاد في عام 1996 ولم يسمح لهم بالعودة، متحدثًا عن إسقاط الجنسية عنهم والظلم الذين تعرضوا له.
سعد العمار[ عدد التعليقات: 325 ] نشر منذ 9 ساعات
أتمنى من الله سبحانه وتعالى ان نراك أميراً لدولة قطر قريباً باْذن الله ، اما بالنسبة (( للحاليين )) لا يمثلون قطر بالمحافل الدولية بوجه ابيض والجميع يعرف ذلك ، الى الامام ابوسحيم والله يرعاك ان شاءالله 🤝🌴🌴🌴
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 64057 ] نشر منذ 9 ساعات
شدوا حيلكم واسترجعوا حكمكم ,,
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 64057 ] نشر منذ 9 ساعات
شدوا حيلكم واسترجعوا حكمكم ,,
غندورة[ عدد التعليقات: 11614 ] نشر منذ 7 ساعات
و”صوتكم”…….هو الأعلى لأنه “الحق”
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(بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ)
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(أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَّابِيًا ۚ وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِّثْلُهُ ۚ كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ ۚ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً ۖ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ ۚ كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ)