كارلوس إدواردو أفضل لاعب في الجولة الـ17 من الدوري

ماجد محمد(صدى):

حقق البرازيلي كارلوس إدواردو المحترف في صفوف الهلال، أفضلية اللاعبين في الجولة الـ17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد أن أسهم في فوز فريقه بتسجيله هدفين من الأهداف الخمسة التي فاز بها الهلال، ليصبح اللاعب الهلالي الأول الذي يحصد هذه الجائزة بعد مرور 17 جولة.

وخطف المدرب الوطني يوسف الغدير المدير الفني لنادي الباطن أفضلية الجولة الـ17، بعد أن قاد فريقه للفوز على الفيصلي بهدفين نظيفين، ليصبح ثاني مدرب وطني يحصل على الجائزة بعد المدرب عبدالعزيز البيشي الذي قاد فريق القادسية في الجولة التاسعة من الدوري.

أما على صعيد الجمهور المثالي، فقد استمر الاتحاد في تحقيق التميز بعد أن حصد أفضلية الجولة الـ 17، وهي المرة السادسة للاتحاد على صعيد مثالية الجماهير في الجولات الماضية، بعد أن حققوها في الجولات الرابعة والسابعة، والحادية عشر، إضافة إلى الرابعة عشر والسادسة عشر، ليصبح بذلك الجمهور الوحيد الذي حقق الأفضلية لأكثر من ثلاث مرات.

ويُمنح الفائزين في أفضلية المدربين واللاعبين بجائزة الجولة على مبلغ 10 آلاف ريال لكل منهما، فيما يحصل الجمهور المثالي على درع تكريمي.