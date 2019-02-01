بموسم الانتقالات الشتوية.. الأندية الألمانية تنفق 70 مليون يورو

نواف السالم(صدى):

أنفقت الأندية الألمانية ما يقرب من 70 مليون يورو ” 8 مليون دولار ” على صفقات شراء لاعبين جدد؛ خلال فترة الانتقالات الشتوية التي انتهت أمس الخميس.

حيث تعاقدت الأندية الألمانية مع 26 لاعباً جديداً مقابل 70 مليون يورو، أي ما يساوي ما أنفقته هذه الأندية في موسم الانتقالات الشتوية الماضي من أجل إبرام صفقات جديدة ” 70 مليون يورو ” .

أما فيما يتعلق بالقيمة المالية لصفقات بيع اللاعبين اليت أبرمتها الأندية الألمانية، فقد بلغت قيمتها 82 مليون يورو.

وجاء ذلك في البيانات الخاصة بنظام تسجيل الانتقالات الإلكتروني الخاص برابطة الدوري الألماني لكرة القدم “ بوندسليغا ” .