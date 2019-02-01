ميرندا حمضيات تغطي هيكل سيارتي دودج تشارجر 2019 و دودج تشالنجر 2019

متابعة- أميرة خالد(صدى):

ميرندا حمضيات الخضراء اللون أصبحت تتوفر ضمن خيارات الألوان التي تقدمها مجموعة FCA ، فيات كرايسلر أوتوموبيلز ، على هيكل سيارتي دودج تشارجر 2019 و دودج تشالنجر 2019 .

تداولت صورة رسمية وحيدة توثق كيف يبدو شكل سيارتي دودج تشارجر 2019 و دودج تشالنجر 2019 عندما حملت كلتا السيارتين الأمريكيتين لون ميرندا حمضيات ، وسيتم إطلاق سيارتي ؛ تشارجر و تشالنجر المحدثتين مع هذا اللون الأخضر ضمن فعاليات معرض شيكاغو للسيارات 2019 الذي ستبدأ فعاليته يوم 9 فبراير إن شاء الله .

وفقاً لمعلومات رسمية من مجموعة فيات كرايسلر أوتوموبيلز المالكة لشركة دودج ، يتوفر 15 لون خارجي على سيارة دودج تشالنجر 2019 ، و 14 لون خارجي على سيارة دودج تشارجر 2019 ، من ضمنهم هذا اللون الأخضر المميز الذي قد يثير حيرة الأذواق نحوه .

وبعيداً عن عالم السيارات ولمجرد توفير معلومات عامة قد لا تعرفونها بداية المشروب الغازي ميرندا – Mirinda كانت في عام 1959 من اسبانيا ، ليصبح هذا المشروب من إنتاج شركة بيبسيكو – PepsiCo العالمية التي أصبحت تمتلك علامة ميراند منذ عام 1970 ، ومن ثم انتشر هذا المشروب ووصل إلى العالم بنكهات فواكة متنوعة من ضمنها ميراندا حمضيات الخضراء اللون ، ووصل هذا المشروب الغازي لأول مرة إلى أسواقنا العربية خلال نهاية السبعينات ، لتكون دول الخليج العربي و مصر من أكبر الأسواق العربية لمشروبات ميراندا .