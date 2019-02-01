بعد حملتهم على ” الترفيه ” في المملكة.. فضح اللاعيب الإخوان وإجرامهم

طلال الضوي(صدى):

شن رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة هجوما حادا علي أحد الحسابات الإخوانية بموقع ” تويتر ” بسبب استخدامه في إثارة البلبلة بمصر.

وتبين أن هذا الحساب لمصري يدعى ” اكردي ” من ضمن الحسابات التي كانت تستخدم لإثارة البلبلة في مصر، مما أثار سخرية رواد التواصل الذين اعتبروا أن إجرام الإخوان لاينتهي وكذبهم لا ينقضي.

وقام الحساب بتغيير اسمه إلى عزام العنزي مع الحملة على هيئة الترفيه، وأصبح يحتسب ضد الترفيه في المملكة.