بالفيديو.. مصاب بالحد الجنوبي يحكي رد فعل والده عند إصابته

نايف السالم(صدى):

تحدث وجدي حمدي، عريف في اللواء المظلي في القوات البرية الملكية وأحد مصابي الحد الجنوبي عن إصابته وعن زملائه في الحد الجنوبي، مشيرًا لفخره بدفاعه عن الوطن.

وقال ” حمدي ” في حديث له مع قناة ” الإخبارية ” : ” أُصبت في رجلي والإصابة كانت في العظم والأوردة والأوتار، وفي البداية ما كنت أشعر بحركة أصابع رجلي، أما الآن أنا في تحسن ” .

وعن ” والده ” قال ” وجدي ” : ” والدي كان رجل عسكري يتسم بالشجاعة وهو فخور لأني أُصبت بالحد الجنوبي، وأخواني يتمنون أن يكونوا معي في السلك العسكري لكي يدفعوا عن الدين والوطن ” .

كما تحدث عن زملائه بالحد الجنوبي قائلاً: ” في الحد الجنوبي كلنا أسرة واحدة، وأقول لهم الله يعطيكم العافية ويبارك فيكوا، وسوف أعود وأشاركوا في الدفاع عن الوطن ” .