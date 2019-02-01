بالفيديو.. مصاب بالحد الجنوبي يحكي رد فعل والده عند إصابته
تحدث وجدي حمدي، عريف في اللواء المظلي في القوات البرية الملكية وأحد مصابي الحد الجنوبي عن إصابته وعن زملائه في الحد الجنوبي، مشيرًا لفخره بدفاعه عن الوطن.
وقال ” حمدي ” في حديث له مع قناة ” الإخبارية ” : ” أُصبت في رجلي والإصابة كانت في العظم والأوردة والأوتار، وفي البداية ما كنت أشعر بحركة أصابع رجلي، أما الآن أنا في تحسن ” .
وعن ” والده ” قال ” وجدي ” : ” والدي كان رجل عسكري يتسم بالشجاعة وهو فخور لأني أُصبت بالحد الجنوبي، وأخواني يتمنون أن يكونوا معي في السلك العسكري لكي يدفعوا عن الدين والوطن ” .
كما تحدث عن زملائه بالحد الجنوبي قائلاً: ” في الحد الجنوبي كلنا أسرة واحدة، وأقول لهم الله يعطيكم العافية ويبارك فيكوا، وسوف أعود وأشاركوا في الدفاع عن الوطن ” .
#البطل_وجدي_حمدي: والدي كان فخورا بإصابتي وأخواني يتمنون أن يكونوا معي في السلك العسكري#فرسان_الحزم#الإخبارية pic.twitter.com/7sfXgodFbH
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 1, 2019
اترك تعليقاً