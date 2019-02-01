” الحوثيون ” يحتمون بالمدن ويتخذون المدنيين دروعا بشرية

سعيد العجل(صدى):

اعتادت مليشيات الحوثي الإيرانية بحربها في اليمن الاحتماء بالمدن واتخاذ المدنيين دورعا بشرية.

واتبعت ” الحوثي ” تلك الاسترتيجية هروبا من هزائمها في الأماكن المفتوحة، ولإدركها أن الجيش والتحالف العربي لن يقصفوا المدنيين.

كما اعتبرت المليشيات أن ذلك يضمن الفرار لعناصرها عند اشتداد المعركة.

فيما يسمح ذلك للحوثيين باتخاذ المنازل متارس ومصدات، واستخدام المباني المرتفعة مواقع للقناصين .

وأيضًا تحرص على سقوط مدنيين جراء القتال؛ للمتاجرة بهم عبر وسائل الإعلام،والدفع بالمنظمات والمجتمع الدولي للتدخل لإيقاف تحرير المدن.