بالفيديو.. بعد زواجها.. ابنة إلهام فضاله تصدم والدتها بقرار مفاجئ
يبدو أن منى العتيبي ابنة الفنانة الكويتية إلهام الفضالة لها خطة مغايرة تماماً لما اختارته لها والدتها ووافقت هي بالكره أو بالطوع عليه .
فقد ظهرت الشابة المثيرة الجدل بفيديو تطلب فيه مساعدة الجمهور في تقديم نصائح تساعدها للحصول على شهادة جامعية لضمان الوظيفة والراتب الجيد ، لافتة إلى أن الظروف منعتها سابقاً من تحقيق حلمها .
وقالت “العتيبي ” “الشهادة حلوة ” مشيرة إلى أنه ليس هنك وقت محدد لمتابعة الدراسة ، الأمر الذي يناقد تصريحات والدتها السابقة التي أعربت فيها عن شوقها لحفيد وقالت : الله ، ياريت اتمني .
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