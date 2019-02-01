بالفيديو.. بعد زواجها.. ابنة إلهام فضاله تصدم والدتها بقرار مفاجئ

خالد الظفيري(صدى):

يبدو أن منى العتيبي ابنة الفنانة الكويتية إلهام الفضالة لها خطة مغايرة تماماً لما اختارته لها والدتها ووافقت هي بالكره أو بالطوع عليه .

فقد ظهرت الشابة المثيرة الجدل بفيديو تطلب فيه مساعدة الجمهور في تقديم نصائح تساعدها للحصول على شهادة جامعية لضمان الوظيفة والراتب الجيد ، لافتة إلى أن الظروف منعتها سابقاً من تحقيق حلمها .

وقالت “العتيبي ” “الشهادة حلوة ” مشيرة إلى أنه ليس هنك وقت محدد لمتابعة الدراسة ، الأمر الذي يناقد تصريحات والدتها السابقة التي أعربت فيها عن شوقها لحفيد وقالت : الله ، ياريت اتمني .