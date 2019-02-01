مريم سعيد تكشف عن مشوارها الجديد بعد مغادرة برنامجها في قناة ” إم بي سي “

الرياض(صدى):

وجهت الإعلامية مريم سعيد رسالة لجمهورها تتحدث فيها عن مشوارها الجديد بعد رحيلها عن برنامج MBC Trending بطريقة فاجأت المتابعين.



وقالت سعيد إنه حان الوقت لتقول ” وداعاً” ، مضيفة أنها لن تغيب لوقت طويل وأنها ستعود قريباً.

وأكدت سعيد: ” مشواري في ” تراندينج ” انتهى”، موجهة الشكر إلى إدارة MBC وإلى كل القيمين على البرنامج، منوهة بالدعم الذي قدمه لها هؤلاء من أجل تحقيق طموحاتها وتطوير إمكاناتها.

وأشارت إلى أنها ستحظى بإجازة وتحصل على قسط من الراحة، معلقة: ” سأشتاق إليكم لكن سأراكم قريباً دائماً على شاشة كل العرب MBC “.

وأعيد نشر فيديو الوداع خلال الحلقة الأخيرة التي شاركت سعيد في تقديمها على صفحة البرنامج على ” إنستجرام “.