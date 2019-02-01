تعرف على مزايا الإيجار التمويلي للعقارات

علي القحطاني(صدى):

أكدت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية على مزايا الإيجار التمويلي للعقارات والذي يقوم فيه العميل بسداد قيمة إيجارية لجهة التمويل المرخصة التي تشتري العقار المطلوب على أن تنتقل ملكيته للعميل بعد سداد الدفعات الإيجارية ودفع مبلغ آخر أو عدمه حسب الإتفاق .

ونشرت اللجنة على حسابها الرسمي المزايا مشيرة إلى أنه يمثل منتج تمويلي حيث تنتقل ملكية العقار للمستأجر بعد إنتهاء المدة ، فيما تتحمل الجهة تكاليف الصيانة مالم يتم الإتفاق على غير ذلك .

وأوضحت أنه في حالة هلاك العقار جزيئاً تلتزم الجهة المؤجرة بإعادة السكن إلى أصله وقت التعاقد أو إستبداله بأصل مماثل يقبله المستأجر .

وأشارت إلى أن المستأجر له الحق في إختيار العقد وتحديد مزاياه قبل توقيع العقد ، الذي يمكن فسخه أثناء مدة الإيجار برضا الطرفين .

وبينت أن العقد يتيح للمستأجرخيار إمتلاك العقار ، أو إعادته للمالك الأصلي بعد إنتهاء مد الإيجار حسب المتفق عليه .