” سواريز ” عن استمراره في برشلونة: لا أستبعد الرحيل

طلال الغامدي(صدى):

صرح مهاجم برشلونة الأوروجواني لويس سواريز، بأنه يتمنى الاستمرار في صفوف ” البرسا ” ، إلا أنه لم يستبعد الرحيل في يوم من الايام إذا احتاج النادي أو هو لهذا الأمر.

وعن ذلك، قال ” سواريز ” : ” مازال عقدي ساريًا لعدة سنوات، وأنا سعيد للغاية هنا وأود الاستمرار في هذا النادي، ولكن لا أحد يعلم، فقد تأتي اللحظة التي يحتاج فيها النادي للتغيير أو أنا نفسي احتاج ذلك ” .

أما فيما يتعلق بتصريحاته عن تفهم قيام ” برشلونة ” بالبحث عن رأس حربة جديد، قال ” سواريز ” : ” تصريحاتي واقعية بالنسبة للاعب يعد من الصفوة منذ سنوات عديدة، ويجب أن يفهم أن نهاية مسيرته ستأتي في لحظة ما أو أن النادي يبحث عن رأس حربة شاب ” .

وأضاف: ” بكل التاريخ الذي أحظى به عندما تمر مباراتان، ولا أسجل يقولون إنه يجب أن يتم تغييري؛ لذا يجب التعايش مع هذا والاستعداد جيداً، أنا مشجع للنادي وسأحاول المساعدة ” .