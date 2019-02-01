مركز التواصل الحكومي ينظم دورة في أساليب التحرير الصحافي

فيصل العنزي(صدى):

أقام مركز التواصل الحكومي بالتعاون مع كبرى وكالات الأنباء العالمية، دورة تدريبية تحت عنوان ” أساليب التحرير الصحافي “.

خُصصت الدورة لموظفي الإعلام والتحرير في الأجهزة الحكومية بهدف تدريبهم على أفضل وأحدث طرق التحرير الصحافي في العالم، وأن ينعكس ذلك على عملهم اليومي في الوزارات والهيئات الحكومية.

جاءت الدورة كجزء من سلسلة دورات متعلقة بالمجال الإعلامية، يُقدمها مركز التواصل لدعم الأجهزة الحكومية المختلفة، انطلاقًا من مبدأ التركيز على توحيد الرسالة الإعلامية، والارتقاء بالأداء الإعلامي، وإبراز الإنجازات الحكومية في أفضل صورة.

وحضرها موظفون من عدة جهات حكومية مثل وزارة النقل، ووزارة الشؤون الإسلامية، ووزارة الخدمة المدنية، ووزارة الزراعة والبيئة والمياه، والهيئة العامة للطيران المدني، والهيئة العامة للرياضة، وهيئة الزكاة والدخل.

وقال عدد من الإعلاميين الذين حضروا الدورة التدريبية إنها فرصة لتطوير البيانات الصحفية، والتحرير بشكل عام في المؤسسات، خاصة أن الجمهور المستهدف بالنسبة للأجهزة الحكومية يختلف من جهة إلى أخرى.

لعرض البيان الصحفي من موقع التواصل الحكومي اضغط هنا