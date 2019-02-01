بالصور.. تجردا من الرحمة.. ” جدان ” يحرقان حفيدهما حيا بفرن مشتعل

موسكو(صدى):

قام ” جدان ” مخموران في روسيا بإحراق حفيدهما البالغ من العمر ” 1 1شهرًا ” ؛ وذلك بعدما قاموا بوضعه في فرن مشتعل؛ بعد أن تركته والدته في رعايتهما.

وعن التفاصيل، كانا الجدين ثملين وقتلا الطفل، حيث عثر أحد أفراد الأسرة على جثة الرضيع وهي محترقة بشدة؛ وذلك بسبب ارتفاع درجة الحرارة داخل الفرن.

وكشف أحد الجيران أن ” الجد ” كان بالخارج ومخمورًا، وعندما عاد ألقى بالطفل في الفرن، حيث أصيبا كلا ” الجدين ” بالجنون بعد شرب ” الفودكا ” .

يُذكر أن الشرطة قامت باعتقال الجدة 42 عامًا والجد 47 عامًا، وبدأت التحقيق الجنائي معهما في جريمة ” القتل المتعمد لقاصر عاجز ” .