بالصور.. تجردا من الرحمة.. ” جدان ” يحرقان حفيدهما حيا بفرن مشتعل
قام ” جدان ” مخموران في روسيا بإحراق حفيدهما البالغ من العمر ” 1 1شهرًا ” ؛ وذلك بعدما قاموا بوضعه في فرن مشتعل؛ بعد أن تركته والدته في رعايتهما.
وعن التفاصيل، كانا الجدين ثملين وقتلا الطفل، حيث عثر أحد أفراد الأسرة على جثة الرضيع وهي محترقة بشدة؛ وذلك بسبب ارتفاع درجة الحرارة داخل الفرن.
وكشف أحد الجيران أن ” الجد ” كان بالخارج ومخمورًا، وعندما عاد ألقى بالطفل في الفرن، حيث أصيبا كلا ” الجدين ” بالجنون بعد شرب ” الفودكا ” .
يُذكر أن الشرطة قامت باعتقال الجدة 42 عامًا والجد 47 عامًا، وبدأت التحقيق الجنائي معهما في جريمة ” القتل المتعمد لقاصر عاجز ” .
هادي جبران الهاجري[ عدد التعليقات: 27 ] نشر منذ 12 ساعة
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ان لله وان اليه راجعون
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 12392 ] نشر منذ 11 ساعة
جعلهم فداه😢
عطا[ عدد التعليقات: 138 ] نشر منذ 11 ساعة
قلتا لكم الاتسان في الاصل شرير بس يتظاهر بالطيبة وحاول الاديان السموية تخفف من عنفة
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 64057 ] نشر منذ 10 ساعات
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
,, الحمد لله على نعمة الإسلام ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 43294 ] نشر منذ 7 ساعات
لحوووووووووول😐