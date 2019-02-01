بالفيديو والصور.. بقعة زيتية بشاطئ الشعيبة طولها 300 م

عادل الحربي(صدى):

باشرت فرق الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فور وصول البلاغ بالتنسيق مع مركز الشعيبة بحرس الحدود للوقوف على البلاغ وتحديد نوع التلوث والمناطق المتأثرة.

ورصدت إدارة الاستجابة للحوادث البيئية بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بقعة زيت بمحاذاة شاطئ الشعيبة بطول 300 متر وعرض نصف متر، وهي عبارة عن زيت محركات محروق الصادر من إحدى الوسائط البحرية المجهولة العابرة للمنطقة.

تقوم الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حالياً باستكمال الإجراءات الميدانية والفنية والإدارية والتنسيقية حيال ذلك بالتنسيق مع 9 جهات حكومية كلاً حسب اختصاصه بحسب ما ورد بالخطة الوطنية لمكافحة تلوث البيئة البحرية بالزيت والمواد الضارة الأخرى في الحالات الطارئة.