بالفيديو.. أحمد فلوكس: اتجوزنا أنا و ” هنا ” في 10 ساعات ونسيت البطاقة

القاهرة(صدى):

روى الفنان المصري أحمد فلوكس تفاصيل زواجه من الفنانة هنا شيحة؛ وذلك خلال لقائه ببرنامج ” أنا وبنتي ” الذي يُقدمه الفنان شريف منير بمشاركة ابنته ” اسما ” .

حيث أوضح ” فلوكس ” أن ” هنا ” ظلت تطلب منه الزواج لمدة شهر ونصف الشهر بشكل يومي، وحين طلب منها أن يتزوجا، إذا به يفاجأ بها تخبره بعدم استعدادها للزواج، وهو ما أربكه ولم يستوعب الوضع.

وأضاف: ” كنت في حيرة وصديقتها قالتلي أنها مرتبكة وغير مهيأة لاتخاذ هذه الخطوة ” ، مشيرًا إلى أنه لا يفهم ما تقوله ” هنا ” عندما يتشاجران وتبدأ في التحدث بالإنجليزية.

وعن خطوة عقد القران، قال ” فلوكس ” أنهما كانا يتناولان العشاء في أحد الأيام، ففوجئ بـ ” هنا ” تقول له إنهما يجب أن يعقدا القران غداً، وأن أخواتها سوف يحضرن دبلتي الزواج.

وذكر ” أحمد ” أنه تزوج في غضون 10 ساعات فقط؛ ونتيجة الارتباك نسي أن يستدعي المأذون وأنهم أحضروه من موقع ” جوجل ” ، مبينًا أنهما ذهبا ليشتريا دبل الزواج في الوقت الذي كان أهلها يعدون لهما العشاء، كما نسى بطاقته الشخصية يوم عقد القران.