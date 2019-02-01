  • الجمعة 1

    فبراير

  1. الرئيسية
  2. فن وثقافة
  3. بالفيديو.. أحمد فلوكس: اتجوزنا أنا و ” هنا ” في 10 ساعات ونسيت البطاقة

بالفيديو.. أحمد فلوكس: اتجوزنا أنا و ” هنا ” في 10 ساعات ونسيت البطاقة

بالفيديو.. أحمد فلوكس: اتجوزنا أنا و ” هنا ” في 10 ساعات ونسيت البطاقة
القاهرة(صدى):

روى الفنان المصري أحمد فلوكس تفاصيل زواجه من الفنانة هنا شيحة؛ وذلك خلال لقائه ببرنامج ” أنا وبنتي ” الذي يُقدمه الفنان شريف منير بمشاركة ابنته ” اسما ” .

حيث أوضح ” فلوكس ” أن ” هنا ” ظلت تطلب منه الزواج لمدة شهر ونصف الشهر بشكل يومي، وحين طلب منها أن يتزوجا، إذا به يفاجأ بها تخبره بعدم استعدادها للزواج، وهو ما أربكه ولم يستوعب الوضع.

وأضاف: ” كنت في حيرة وصديقتها قالتلي أنها مرتبكة وغير مهيأة لاتخاذ هذه الخطوة ” ، مشيرًا إلى أنه لا يفهم ما تقوله ” هنا ” عندما يتشاجران وتبدأ في التحدث بالإنجليزية.

وعن خطوة عقد القران، قال ” فلوكس ” أنهما كانا يتناولان العشاء في أحد الأيام، ففوجئ بـ ” هنا ” تقول له إنهما يجب أن يعقدا القران غداً، وأن أخواتها سوف يحضرن دبلتي الزواج.

وذكر ” أحمد ” أنه تزوج في غضون 10 ساعات فقط؛ ونتيجة الارتباك نسي أن يستدعي المأذون وأنهم أحضروه من موقع ” جوجل ” ، مبينًا أنهما ذهبا ليشتريا دبل الزواج في الوقت الذي كان أهلها يعدون لهما العشاء، كما نسى بطاقته الشخصية يوم عقد القران.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *