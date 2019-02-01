هل يمكن أن تعمل البنوك التجارية والشركات الخاصة للصالح العام ؟

عادل الحربي(صدى):

على الرغم من أن مفهوم الدولة الرأسمالية الحديثة يقتصر على دورها في الحماية والتأمين والتشريع للمشروعات الخاصة والبنوك التجارية ، إلا أن الكاتب الفرنسي ” جان تيرول ” كشف في كتابه ” الاقتصاد من أجل الصالح العام ” والذي أحدث ضجة كبيرة في الأوساط الإقتصادية عن مفاهيم جديدة .

وأكد الكاتب على ضرورة إعادة النظر في أهداف المؤسسات الإقتصادية والتمويلية وتقييم مردودها على البلاد من حيث خدمة الصالح العام وليس أرباحها الشخصية فقط .

كما أشار الكتاب الذي أيده العديد من الخبراء أن الضرائب وحدها لا تفي بحق الدولة على المؤسسات وإنما يجب فرضها على حسب نوع النشاط فليس من العدل المساواة بين شركة ملوثة للبيئة وأخرى نظيفة .

وأشار إلى ضرورة تدخل الدولة بالتشريعات والإقتراحات وليس إطلاق الحبل على الغارب للمستفيدين مما يقلص فرص الصالح العام .

ووافق الخبراء الكاتب في ضرورة الحد من دور البنوك التجارية لصالح البنوك الإستثمارية التي تستثمر أموال مودعيها بما يعود على الإنتاج بالدولة منتقدين الأرباح الخيالية التي تحققها البنوك في الفترة الأخيرة وفوائد الإقراض المرتفعة .

واقترحوا معه دخول المؤسسات التمويلية كشريك في شراء الأسهم مع العميل وليس وسيط مما يعزز من فرص الربح للأفراد أيضاً ويقلل من الإقتراض .