تطورات جديدة في محاكمة حمد بن جاسم بعد حصوله على رشى من بنك باركليز

طلال الضوي(صدى):

أوضحت محكمة بريطانية أن رئيس الوزراء القطري السابق، حمد بن جاسم، طلب عمولة شخصية من بنك باركليز،

ومن جهته، لفت مدير في بنك باركليز للمحكمة، إلى أن ” رئيس الوزراء القطري السابق طلب العمولة لتأمين استثمار قطري بالبنك “.

واتضح أمام المحاكمة، أن مسؤولاً بارزاً في بنك باركليز دفع رسوماً سرية إلى قطر قيمتها 322 مليون جنيه استرليني خلال الأزمة المالية التي مر بها البنك مقابل توفير استثمارات مالية لإنقاذ البنك من الإفلاس.

ورفع الدعوى مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة ضد أربعة مسؤولين تنفيذيين سابقين حول خطة إنقاذ بنك باركليز من الإفلاس والتي بلغت تكلفتها 11.8 مليار جنيه إسترليني.

ومن المتوقع أن تستمر محاكمة المسؤولين السابقين في البنك لفترة تتراوح من 4 إلى 6 أشهر.