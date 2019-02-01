وصفات علاجية منزلية لإزالة جلد الكعبين الميت

أميرة خالد(صدى):

تتعرض القدمان لدى الفتيات والسيدات وخاصة منطقة الكعب للضغط اليومي والاحتكاك المستمر بالجوارب والأحذية، ما يؤدي لنشوء طبقات سميكة وصلبة من الجلد تنمو لغرض حمايتهما.

وفي هذا الصدد كشف خبراء في التجميل عن طرق وعلاجات منزلية يمكن من خلالها ازالة الجلد الميت اسفل الكعبين، ومنها:

– استخدم الأسبرين

يُفضل قبل استخدام هذه الوصفة استشارة الطبيب، وذلك لسؤاله حول إذا ما كان فرك الكعبين بالأسبرين ضار على الصحة أم لا.

قومي بسحق 6 أقراص من الأسبرين في وعاء وأضيفي لها ملعقة كبيرة من عصير الليمون وماء، ثم حركي المكونات جيدا حتى تحصلي على خليط متجانس وثم ضعيه على كعبي قدميكِ، ثم غطيها بمنشفة.

وبعد 30 دقيقة اشطفي قدميكِ بالماء وقومي بإزالة الجلد الميت باستخدام مبرد الأظافر أو بحجر الخُفاف البركاني، أخيرا جففي قدميكِ جيدا، والأفضل تكرار هذه العملية مرتين في الأسبوع، وسترين النتائج الطيبة منذ البداية.

– خل التفاح

انقعي اسفنجة في نصف كوب من خل التفاح، وثم ضعيها على الجلد الميت أسفل كعبي قدميكِ، وبعدها قومي بتغطية المنطقة بقطعة قماش أو منشف واتركيها طوال الليل، ثم ضعي في اليوم التالي كريم الترطيب وكرري العملية مرتين في الأسبوع حتى تحققي نتيجة طيبة.

– شاي البابونج

قومي بنقع قدميكِ بالماء الساخن المضاف إليه أربعة أكياس من البابونج، ثم بعد 30 دقيقة افركيها بحجر الخُفاف البركاني، وسيساهم ذلك بإزالة الجلد الميت وجعلك قدميكِ تبدو أفضل بكثير.

– بيكربونات الصوديوم ” خميرة الخبز ”

ضعي 3 ملاعق طعام من خميرة الخبز في وعاء مملوء بالماء الساخن، ثم انقعي قدميكِ فيه لمدة 10 دقائق، بيكربونات الصوديوم ” خميرة الخبز ” فعالة جدا لإزالة الجلد الميت بسبب قوة التقشير الموجودة به، وللحصول على نتيجة أفضل بعد استخدامها استخدمي مبرد الأظافر أو حجر الخُفاف البركاني.

– العسل والسكر والليمون

يعد تقشير القدمين بالعسل والسكر والليمون علاجًا فعالاً للغاية لإزالة الجلد الميت على الكعبين.

اخلطي السكر والعسل والليمون سوية، ثم استخدمي هذا المزيج لتقشير الجلد الميت، ثم بعد ذلك ضعي مرطب للقدمين، وغطيها بحقيبة بلاستيكية ولفيها بمنشفة، بعد 20 دقيقة قومي بإزالة المنشفة والحقيبة وستشعرين بنعومة في قدميكِ.

– زيت الزيتون أو الفازلين

انقعي قدميكِ بوعاء مملوء بالماء الساخن لمدة 20 دقيقة، ثم قومي بتجفيفها وفركها بحجر الخُفاف البركاني أو مبرد الأظافر لإزالة الجلد الميت، ثم ضعي زيت الزيتون أو الفازلين على كلا القدمين والبسي الجوارب ويفضل أن تبقيها حتى الصباح للحصول على نتائج أفضل.