الفتيات ينتحرن بالجملة في بلد عربي والسبب غامض
تشهد الجزائر حالات إنتحار متتالية لفتيات في سن المراهقة أو الشباب دون سبب واضح الأمر الذي أثار ضجة إعلامية كبيرة وفزع بين المواطنين .
وكانت أولى الحالات هي انتحار طالبة جامعية في الثامنة عشرة من العمر، والأخرى تدرس في الصف الثالث الثانوي وأقمت على الإنتحار شنقاً بخمارها في غرفتها .
ومن الحالات الغريبة إقدام محامية عزباء ومعروفة، في الثانية والثلاثين من العمر على الانتحار شنقا في بيت شقيقتها بوسط مدينة ميلة ، وغيرها من الحوادث خلال الفترة الأخيرة دون معرفة الأسباب والدوافع .
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