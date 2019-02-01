الفتيات ينتحرن بالجملة في بلد عربي والسبب غامض

الجزائر(صدى):

تشهد الجزائر حالات إنتحار متتالية لفتيات في سن المراهقة أو الشباب دون سبب واضح الأمر الذي أثار ضجة إعلامية كبيرة وفزع بين المواطنين .

وكانت أولى الحالات هي انتحار طالبة جامعية في الثامنة عشرة من العمر، والأخرى تدرس في الصف الثالث الثانوي وأقمت على الإنتحار شنقاً بخمارها في غرفتها .

ومن الحالات الغريبة إقدام محامية عزباء ومعروفة، في الثانية والثلاثين من العمر على الانتحار شنقا في بيت شقيقتها بوسط مدينة ميلة ، وغيرها من الحوادث خلال الفترة الأخيرة دون معرفة الأسباب والدوافع .