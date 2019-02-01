الإطارات المانعة للضوضاء هي مستقبل إطارات السيارات

أميرة خالد(صدى):

يتفاخر الكثير من شركات صناعة السيارات بإحصائيات الأداء الحادة لسياراتها الرياضية وركوبها السلس والأنيق وتصميمات سياراتها الفاخرة، لكن الأداء في كثير من الأحيان يعتمد على الإطارات الموجودة بالسيارة.

يعمل صانعوا السيارات عن قرب مع شركات تصنيع الإطارات لاختيار وتطوير الإطارات المناسبة لسياراتهم، وقد أعلنت شركة بيريللي عن أن الطلب على إطاراتها المزودة بنظام إلغاء الضوضاء قد تضاعف في عام 2018.

أعلنت شركة بيريللي أن عمليات المطابقة لإطارات بيريللي المزودة بهذه التقنية قد ارتفعت بما يقارب الضعف.. بدأت بيريللي وضع هذه التقنية في إطاراتها منذ عام 2013، وتزايدت شعبيتها بشكل كبير من الشركات المصنعة للسيارات الراقية التي تبحث عن الراحة والهدوء.

الهدف الرئيسي من نظام إلغاء الضوضاء في إطارات بيريللي هو تقليل الضجيج الصادر عن تلامس الإطارات بالطريق، واستطاعت التقنية تقليل الضجيج بنسبة 25% وهذا ما يجعل الأمر يبدو كما لو أن السيارة تسير على 3 إطارات بدلًا من 4.

يتم تبطين الإطارات من الداخل بمواد ممتصة للصوت والتي تعمل كإسفنجة لامتصاص ذبذبات الصوت الصادر عن تلامس الإطار بالأرض والهواء والصدمات البسيطة على سطح الطريق، تتميز بوجود شعار سماعة في جانبها.