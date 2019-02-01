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رغم التوطين.. العامل الأجنبي سيد الموقف في سوق الذهب

رغم التوطين.. العامل الأجنبي سيد الموقف في سوق الذهب
علي القحطاني(صدى):

تشهد سوق الذهب المحلى سيطرة تامة من جانب البائعين الأجانب بنسبة لا تقل عن 60 % وذلك على الرغم من قرار توطين العاملين في قطاع الذهب المشغولات الذهبية والمجوهرات .

وكشف كريم العنزي ، رئيس اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة بمجلس الغرف أن أصحاب المحال المواطنين إلتزموا بالقرار ، فيما يقوم نظرائهم الأجانب بتعيين أقاربهم وغيرهم من غير المواطنين ، مستغلين صلاحيات مجلس التعاون الخليجي التي منحها لحاملي الجنسية الخليجة للتعامل في سوق الذهب .

وأكد أنهم يقومون بإغلاق المحال بمجرد العلم بوجود حملات تفتيشية للتأكد من تطبيق التوطين ، ليعودا إلى نفس الوضع بعد خروج المفتشين من الأسواق .

كما كشف أحد البائعين أن الكثير من الأجانب يحتالون على النظام بالحصول على جنسيات خليجية تخول لهم صلاحية التصرف في السوق ، مؤكداً على ضرورة مواجهتهم والتعريف بالمعاهد المتخصصة في مجال الذهب والمجوهرات لتدريب الطموحين من شباب الوطن .


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