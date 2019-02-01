نادي العين يتفاوض مع ” ستراماتشوني ” لتدريب الفريق

ماجد محمد(صدى):

من المرجح أن يتولى المدرب الإيطالي أندريا ستراماتشوني تدريب نادي ” العين ” الإماراتي؛ وذلك بعد رحيل الكرواتي زوران ماميتش لتدريب نادي الهلال.

حيث كشفت تقارير صحفية إيطالية، أن توقف المفاوضات بين ” العين ” والمدرب البرتغالي باولو سوزا، يعود لتلقيه عرضًا لتدريب روما الإيطالي؛ ليضع نادي ” العين ” المدرب الإيطالي ضمن خياراته.

يُذكر أن أندريا ستراماتشوني يبلغ من العمر 43 عامًا، وبدأ مسيرته كمدرب لـ ” إنتر ميلان ” ، ثم ” أودينيزي وباناثيناياكوس اليوناني ” ، وآخر محطاته مع سبارتا براغ التشيكي.