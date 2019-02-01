باريس سان جيرمان يقترب من ضم ” جاي ” مقابل 25 مليون إسترليني

نواف السالم(صدى):

يسعى نادي باريس سان جيرمان للتعاقد مع السنغالي إدريسا غاي لاعب وسط “التوفيز”، ما تسبب في غضب نادي إيفرتون.

واعتبر مسؤولو إيفرتون أن باريس سان جيرمان استخدم وسائل “غير محترمة”، من أجل التعاقد مع إدريسا غاي، الذي ينتهي عقده رفقة إيفرتون في منتصف عام 2022.

وتدور الشكوك حول قيام باريس سان جيرمان بإجراءات غير قانونية للتعاقد مع إدريسا غاي، إضافة إلى وجود اتهامات حول اتفاق بين النادي الفرنسي واللاعب السنغالي حول انتقال الأخير دون موافقة ناديه الأصلي.

وحاول مسؤولو باريس سان جيرمان ابتزاز إيفرتون بعرض مالي ضعيف، بدأ بـ21 مليون جنيه إسترليني، وارتفع إلى 25 مليون إسترليني، للتعاقد مع إدريسا غاي، إلا أن مسؤولي إيفرتون رفضوا مجرد مناقشة العرض الشفهي، وقالوا إنهم لن يبيعوا غاي بأقل من 40 مليون جنيه إسترليني.