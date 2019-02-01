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توقيت قرعة نصف نهائي كأس أسبانيا اليوم الجمعة

توقيت قرعة نصف نهائي كأس أسبانيا اليوم الجمعة
ماجد محمد(صدى):

يترقب متابعو كرة القدم نتائج مباريات قرعة نصف نهائي كأس ملك أسبانيا والذي سيقام اليوم الجمعة .

ومن المقرر أن تقام القرعة في تمام الثالثة والنصف عصراً بتوقيت المملكة ، وسط تأهب جماهير برشلونة وريال مدريد ، وريال بيتس .

وتعد هذه المرة الأولى التي يبلغ فيها ريال مدريد دور نصف النهائي للمسابقة منذ تتويجه باللقب للمرة التاسعة عشرة في تاريخه .

أما برشلونة فهو البطل التاريخي للمسابقة الحاصل على 30 لقب سابقاً ، في حين أن ريال مدريد أحرز اللقب 19 مرة، مقابل 7 لفالنسيا، ولقبين لريال بيتيس .

ومن المقرر أيضاً أن تقام مباراتا ذهاب نصف النهائي يومي 6 و7 فبراير، في حين تلعب مباراتا الإياب يومي 27 و28 من الشهر ذاته .


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