نبؤة رئيس ريال مدريد تتحقق وتكشف عن ” بديل رونالدو “

نواف السالم(صدى):

يبدو أن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز استطاع بالفعل أن يتنبأ بنجمه الموعود المهاجم الفرنسي كريم بنزيما بعدما أثبت جدارته رغم كل الإنتقدات التي أطلقها الإعلام والجماهير ضده .

ووفقاً لصحيفة ” ماركا ” ، فإن رئيس ريال مدريد تمسك باللاعب الذي لم يخذله، لدرجة أنه أصبح بمثابة وكيل أعماله وسجل هدفين أمام جيرونا ليصعد الريال لنصف النهائي .

واستطاع ” بنزيما ” أن يحقق هذا الموسم 17 هدف ليصبح هداف الفريق الأول ويملاً الفراغ الذي تركه كريستيانو رونالدو .

الجدير بالذكر أن ريال مدريد تعاقد مع ” بيريز ” عام 2009 عندما ركب رئيسه ” بيريز ” طائرته وسافر إلى مدينة ليون الفرنسية لإقناع لاعبه بالتوقيع معه .