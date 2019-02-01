بالصور .. ” مريم حسين ” ملكة فرعونية.. والمتابعون يتهمونها بجنون العظمة

مليكة فؤاد(صدى):

تسببت صور جيدة للفنانة المغربية مريم حسين في ضجة كبيرة على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” بعدما نشرتها على حسابها الشخصي .

ووصفت “حسين” نفسها بأنها ملكة ، حيث خضعت لجلسة تصوير بين الأهرامات ، مستخدمة ملابس وإكسسوارات الفراعنة وماكياج ملكاتهم .

ورغم إتفاق الجميع على جمال الإطلالة ، إلا أنهم تباينوا فيما ورائها حيث أكد البعض أنها تقلد الفنانة “ميريام فارس” ، فيما قال آخرون أنها مصابة بجنون العظمة ، واتهمها الكثيرون بالغرور والتكبر .

الجدير بالذكر أن “حسين” نفت مؤخراً خضوعها لعملية تجميل ، مؤكدة أنها دخلت المستشفى لإجراء جراحة بسيطة للتخلص من حصوة بالمرارة .