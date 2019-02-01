” الاستئناف ” تنصف سيدة ساومها طليقها على حضانة طفلتها 

عادل الحربي(صدى):

قررت محكمة الاستئناف تأييد الحكم لصالح مطلقة، حيث قضى بحضانة طفلتها البالغة من العمر 7 سنوات، بعد أن ساومها الأب بين حضانة الطفلة أو النفقة.

وتفصيلا، طلب الأب في دعوى للمحكمة حضانة ابنته إلا أن الأم رفضت ذلك مستندة إلى زواج طليقها بأخرى ما يحول بين قدرته على الإيفاء بالتزامات الطفلة.

وعرضت المحكمة على الطرفين الصلح الودي ووافق الأب على ذلك مشترطا التنازل عن الحضانة مقابل تنازل الأم عن النفقة إلا أن الطليقة رفضت الشرط والصلح معا.

وتوصلت المحكمة إلى أن هدف الأب إسقاط النفقة عن طفلته وعدم تحمل التزاماتها فأصدرت قرارا بحضانة الأم للطفلة، مؤكدة أن بقاء الطفلة مع أمها فيه مصلحة لها وأن أحكام الحضانة لا يتم النظر فيها إلا بما يحقق مصلحة المحضونين.