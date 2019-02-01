بالفيديو.. ” علي بابا ” .. عمالة وافدة تلاحق لصا لسرقته جوال بالرياض

عادل الحربي(صدى):

رصدت إحدى مقاطع الفيديو التي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي قيام عدد من الوافدين بمطاردة ” شخص ” استولى على جهاز جوال، وذلك بالقرب من مركز الجمال التجاري الواقع بحي البطحاء بالرياض.

حيث قام ” الشخص ” بالاستيلاء على ” الجوال ” من محلهم الذي يعملون فيه، ورفض دفع قيمته، كما ظهر بالفيديو وهو يمسك بيده الأخرة ” سكين ” ، ليلحق به عدد من العمالة منادين إياه ” علي بابا ” .

واستمر ” الشخص ” في السير دون أن يبالي بأحد، مهددًا كل من يحاول الاقتراب منه بـ ” السكين ” التي يحملها في يده، حتى تمكنت العمالة من اسقاطه على الأرص وانتزاع ” الجوال ” منه.