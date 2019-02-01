بجوار مبنى سكني في جدة.. العثور على جثة ” مواطن ” عليها آثار دماء
عثرت الجهات الأمنية في جدة على جثة ” مواطن ” مُلقاة على الأرض، وبه آثار دماء بأحد الأحياء أمام مبنى سكني.
وعن التفاصيل، تلقت شرطة جدة بلاغًا يُفيد بأنه تم العثور على ” مواطن ” في العقد الرابع من العمر، متوفي أمام مبنى سكني بأحد الأحياء الجنوبية بمحافظة جدة.
وباشرت شرطة جدة الحادث وبدأت التحقيق في الحادث؛ لأجل إحالة القضية للنيابة العامة واستكمال التحقيقات.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 64017 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
,, الله يرحمه ويحسن عزاء من فقده ,, آمين ,,