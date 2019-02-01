بجوار مبنى سكني في جدة.. العثور على جثة ” مواطن ” عليها آثار دماء

نايف السالم(صدى):

عثرت الجهات الأمنية في جدة على جثة ” مواطن ” مُلقاة على الأرض، وبه آثار دماء بأحد الأحياء أمام مبنى سكني.

وعن التفاصيل، تلقت شرطة جدة بلاغًا يُفيد بأنه تم العثور على ” مواطن ” في العقد الرابع من العمر، متوفي أمام مبنى سكني بأحد الأحياء الجنوبية بمحافظة جدة.

وباشرت شرطة جدة الحادث وبدأت التحقيق في الحادث؛ لأجل إحالة القضية للنيابة العامة واستكمال التحقيقات.