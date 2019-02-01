جد الطفل المنحور بالمدينة يكشف تفاصيلا جديدة عن الواقعة
كشف جد الطفل المنحور بالمدينة المنورة تفاصيلا جديدة عن الواقعة الشنيعة التي إنتزع فيها مجرم أربعيني الطفل من يد أمه ونحره بالزجاج أمام عينها في إحدى محطات الوقود على طريق الأمير سلطان بن عبد العزيز.
وقال جده لأمه ويدعى “ناصر الفايز ” أن أمه أربعينية تعمل في جدة وتسكن بقرية الشعبة بالأحساء وقدمت مع ولدها المغدور ” زكريا ” صاحب الـ 6 أعوام لزيارة المدينة المنورة ، تاركة خلفها ثلاثة أبناء آخرين منهم إبنتان وأخ وحيد لـ ” زكريا ” .
وأضاف أنه أثناء تواجدها بالقرب من مقهى فوجئت بالأربعيني ينتزع الطفل من يديها ويهم بنحره ، لتصرخ محاولة إستنجاده بالمارة ، ليتدخل أحد أفراد الشرطة الذي أصابه الجاني وانتهى من جريمته أمام عين أمه لتسقط مغشياً عليها .
وأبان أن ابنته المكلومة مصابة بمرض في القلب ، وتم نقلها إلى المستشفى مع نجلها في بركة من الدموع والدماء ولكن الطفل لم يتوفى إلا بعد ساعات طويله من الجريمة .
الجدير بالذكر أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المجرم وطوّقت مسرح الجريمة ، بعد أن أدلى شهود عيان بما رأوه قرب المقهى الموعود ، وينتظر الجميع الكشف عن دواعي وهوية الجاني .
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ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 64017 ] نشر منذ 3 ساعات
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
,, الله يرحمه ويربط على قلب امه ويحسن عزاها وعزا من فقده ,, آمين ,,
,, والمجرم سينال عقابه الرادع ، بإذن الله ,,
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 64017 ] نشر منذ 3 ساعات
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
,, الله يرحمه ويربط على قلب امه ويحسن عزاها وعزا من فقده ,, آمين ,,
,, والمجرم سينال عقابه الرادع ، بإذن الله ,,
عمران[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 2 ساعتين
حسب رواية شخص قريب من الطفل المغدور ان المجرم مطلوب للجهات الامنية وعندما دخل المقهى اخذ الطفل من امه رهينة حتى لايتم القبض عليه ومع تدخل رجال الامن قام بنحر الطفل.