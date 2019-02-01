بالفيديو.. رانيا يوسف تحكي تفاصيل عن حياتها الشخصية في برنامجها الجديد 

القاهرة(صدى):

قالت الفنانة المصرية، رانيا يوسف، إنها تبدأ يومها بسماع القرآن الكريم، لمدّة 10 دقائق، ثمّ بعدها تفتح إذاعة الأغاني، وتظلّ كذلك حتى تستفيق، ثمّ تستكمل عملها.

وأشارت يوسف عبر برنامج more about rania الذي تكشف فيه جانبًا من حياتها، إلي أنّها تستيقظ مبكرًا، حوالي الساعة الثامنة ونصف صباحًا، ثمّ تأكل ” قراصيا ولوز وتشرب فنجان نسكافيه “.

ولفتت يوسف، في فيديو الحلقة الأولى، من البرنامج الذي نشرته عبر صفحتها في إنستجرام، إلى أنّها بعد الاستيقاظ، لا تحبّ أنْ يتحدّث معها أحدٌ، وتظلّ كذلك ساعة ونصف، أو ساعتين، وتستمع إلى الراديو، وبعدها تبدأ تتفاعل.

وأوضحت رانيا، أنّها لا تفضّل أنْ يوقظها أحد من نومها، وإنْ كان وراءها عمل.

و عن أكثر شيء تحبّه في بيتها، قالت، إنّها تحبّه كلّه، لأنّه بيتها، وأسّسته على مزاجها، موضحة أنّها لا تفضّل أنْ يوقظها أحد من نومها، وإنْ كان وراءها عمل.