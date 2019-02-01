قبل إحياء حفلها بجدة اليوم.. ” بلقيس ” توجه طلب لجمهورها
تستقبل مدينة جدة اليوم الجمعة المطربة اليمنية بلقيس والنجم العالمي شون بول وعدد من الفنانين العالميين ، ضمن الفاعليات المصاحبة للبطولة السعودية الدولية لمحترفي الجولف ، في حفلات متنوعة بمدينة الملك عبد الله الإقتصادية .
من جانبها فاجأت المطربة جمهورها على صفحات التواصل الإجتماعي بطلبها إختيارهم الأغنيات التي يفضلونها ، لتكون في مقدمة برنامجها الغنائي ، معربة عن سعادتها بالغناء لجمهور المملكة في بطولة عالمية ، بعد إختيار هيئة الترفيه .
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علي العلي[ عدد التعليقات: 30 ] نشر منذ 3 ساعات
ماجده الرومي-ماريا كيري-بلقيس-احلام والبقيه الباقيه
باقي مادونا وتكمل الحفله
ربنا افرغ علينا صبرا