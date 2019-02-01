الدكتورة خلود توجه رسالة لعائلتها.. وهكذا ظهرت مع طفلتها

خالد الظفيري(صدى):

بعثت الفاشينيستا الكويتية، الدكتورة خلود، رسالة إلى زوجها وابنتها، بعدما ظهرتْ معهما في إطلالة جديدة، بالتزامن مع ترقّبها ولادة توأميها خلال الأيام المقبلة.

ونشرت الدكتورة خلود، عبر صفحتها الرسمية في ” إنستجرام ” ، صورة لها مع ابنتها ” خلود ” ، وزوجها أمين، حيث ظهرتْ مع ابنتها، مرتديتين نفس الفستان.

وبدت مع طفلتها، وهي تقبّل بطنها، في إشارة منها لحبّ طفلتها لجنينها القادم وعلقت الدكتورة خلود، على الصّورة، وجّهتْ فيه رسالة لابنتها، وزوجها، قائلة: ” يارب مثل ما خُلقت لهم حب عظيم بقلبي، إخلق لنا عُمر طويل نعيشه مع بعض “.