الطريقة المثالية لمواجهة خدعة ” واتساب ” وتجنب الإحراج

وكالات(صدى):

تتسبب خدمة التحميل التلقائي في ” واتساب ” للصور والفيديوهات في إزعاج الكثير من المستخدمين نتيجة استهلاك البيانات والحد من مساحة التخزين، إضافة إلى ظهورها بشكل مباشر في ألبوم الكاميرا مما قد يسبب الإحراج إذا كانت صور خاصة.

وكشف الخبراء عن حيلة جديدة يمكن من خلالها حفظ البيانات والحفاظ على مساحة التخزين، من خلال التغيير والتبديل في بعض الإعدادات البسيطة.

وفي هاتف ” آيفون ” تتم بعض الخطوات ، وهي تشغيل واتسآب ، ثم النقر فوق رمز الإعدادات في الزاوية السفلية اليمنى. وبعد ذلك، تختار ” استخدام البيانات والتخزين” ، ليتم تعيين الصور والتسجيلات الصوتية وغيرها في وضعية ” أبداً Never ، ليتم تحميلها بعد ذلك يدوياً.

أما هواتف ” آندرويد ” فيجب تشغيل واتس آب وفتح نافذة الدردشة، حيث يتم تخزين المحادثة ثم النقر على ” الإعدادات ” ، والتي يتم تمثيلها بثلاث نقاط في الزاوية العلوية اليسرى.

بعدها تقوم بإلغاء تحميل الملفات ومن ثم تحميلها يدوياً كما هو الحال في هواتف آيفون.